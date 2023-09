Commercialisation du Marché de Médina Baye: Locafrique, Promogem et NVS procèdent à la signature d'une convention tripartite

Locafrique, le Promogem et la société Nouvelle Vision du Sénégal( Promoteur) ont procédé ce dimanche à la signature d'une convention portant sur la commercialisation et le financement des espaces marchands du nouveau marché de Médina Baye dénommé Mame Astou Diankha.



Prenant la parole, le directeur général de Locafrique SA, Monsieur Khadim Bâ a déclaré que " La mise en œuvre de la convention de partenariat permettra de changer drastiquement l'écosystème du secteur marchand dans la ville de Kaolack. Notre engagement dans ce programme matérialise notre vision qui est d'offrir des solutions de financement alternatives et innovantes adaptées aux besoins et aux spécificités des TPE/ PME pour transformer durablement l'économie sénégalaise".



" Locafrique établissement de crédit privé 100% sénégalais, a déjà depuis des années, fait du financement de l'économie réelle sa priorité. Récemment, nous nous sommes engagés avec le soutien de l'USAID, dans un ambitieux programme d'inclusion financière, dont l'objectif principal, est de permettre à des micro-entrepreneurs particulièrement des jeunes et des femmes, d'accéder à des services financiers adaptés", a ajouté l'administrateur Directeur Général de Locafrique SA.



De son côté, la coordinatrice du Promogem, Yaye Fatou Diagne, a rappelé la mission de sa structure consistant notamment à s'occuper de la gestion et de la modernisation des marchés. Le promoteur Mohamed Ndiaye Rahma s'est félicité de la signature de ce protocole avant d'inviter les commerçants, Locafrique et le Promogem à travailler ensemble pour l'aboutissement de ce grand projet.



Le marché de Médina Baye est composé d'un total de 839 espaces de vente ainsi répartis: 14 magasins, 681 cantines et 144 étals. Le goût global s'élève à 5 milliards de FCfa dont 3 milliards financés par Locafrique et 2 milliards subventionnés par l'État.



La cérémonie de signature de la convention a été paraphée dans la nouvelle agence de Locafrique à Kaolack...