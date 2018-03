Commercialisation de l’arachide : Aziz Ndiaye, Elimane Lam, Tapha Dia et les membres de l’UNACOIS JAPPO s’engagent à acheter toute la production des huiliers

Pour le bon déroulement de la présente campagne commercialisation de l’arachide, les importateurs-distributeurs d’huile raffinée tels que Aziz Ndiaye, Élimane Lam de l’UNACOIS JAPPO se sont aussi engagés à acheter et à distribuer la totalité de l’huile raffinée d’arachide produite par les industries de raffinage et de conditionnement que sont SONACOS ; OLEOSEN ; CAIT et Fks. Cela, conformément à la politique que mène le président Macky Sall, qui a lancé un appel portant sur l’autosuffisance en denrées de consommation courante, à la faveur du discours prononcé en marge de l’inauguration de la route Fatick-Kaolack.



Pour mémoire, l’UNACOIS JAPPO a pris cette décision lors des concertations tenues avec le ministère du Commerce. Ainsi, le ministre Alioune Sarr magnifie l’esprit de patriotisme des commerçants importateurs de l’UNACOIS JAPPO représentés par Moustapha Lo, Serigne Dia, Aziz Ndiaye et Elimane Lam qui ont démontré, avec cette décision, leur volonté d'accompagner le président Macky Sall dans son appel à l'autosuffisance en denrées de consommation courante.