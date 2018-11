Commerce : le Sénégal mise 1,4 milliards F Cfa pour pénétrer le marché international

Le Sénégal veut gagner davantage de places sur le marché international. Ainsi, le pays prévoit de faire de l’exportation de ses produits et services un levier de compétitivité de son économie. C’est dans ce contexte que s’inscrit le "projet d'appui à la conformité métrologique des produits et des services pour la facilitation des échanges" présidé, ce mardi, par Alioune Sarr, ministre du Commerce, du Secteur informel, des Petites et Moyennes Entreprises. En effet, ce projet d’une durée de trois (03) ans à hauteur de 1,4 milliards de francs Cfa est cofinancé par le Cadre intégré renforcé, le gouvernement du Sénégal et l’Union européenne. Il vise à améliorer l’accès des produits sénégalais sur marché international.



Selon Alioune Sarr, une meilleure pénétration du marché international reste une préoccupation majeure du Gouvernement. «L’accréditation des laboratoires, la certification des produits et services, l’évaluation de la conformité et de la métrologie qu’ambitionne le projet constituent une forte priorité pour le gouvernement. Mais également réduire la pauvreté et permettre l’amélioration d’agrégats économiques comme la balance commerciale est fortement attendue».



«L’objectif visé est de renforcer l’offre et la capacité d’accès sous régional, régionale et mondial à travers des produits et service aux standards internationaux édictés par les recommandations de l’Organisation Internationale de la Métrologie Légale (Oml) et celles de l’Organisation Internationale de la Normalisation (Iso)», souligne le ministre du Commerce. Et ce dernier d’ajouter : «le Sénégal va entamer la phase de durabilité du Cadre Intégré Renforcé (Cir) à partir de 2019. E le département du Commerce ne ménagera aucun effort pour un bon déroulement de cette phase».



Annette Ssemuwamba, directrice Adjointe du Secrétariat Exécutif du Cadre intégré de renforcement (Cir), a dans speech soulignée l’importance du développement durable, l’implication de sa structure dans le projet métrologie et l’importance de ce programme par rapport au développement de l’économie du Sénégal ainsi que de son commerce. Elle a aussi saluée le partenariat entre le gouvernement du Sénégal et sa structure et espère que ces initiatives qui sont en train d’être prises seront bénéfiques pour l’État et surtout pour les populations sénégalaises.





Quant à Clemens Schroeter, représentant de la délégation de l'Union européenne et par ailleurs vice-facilitateur, a axé son discours sur l'engagement de l'Union européenne à soutenir le Sénégal dans le commerce. Mais, aussi à veiller sur l'offre de meilleures qualités des produits sur le marché international.