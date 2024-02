Colonel Wardini dénonce les conditions de l'arrestation de sa sœur Rose

Le Colonel Wardini n'a pas apprécié la manière dont sa petite sœur a été cueillie, chez elle. "Pourquoi on est venue la prendre un vendredi sans l'avertir, sans la convoquer, en l'absence de son mari qui était à la prière, en l'absence de ses avocats qui n'ont pas été informés", s'interroge Antoine Wardini.



"Même moi, le frère, personne ne m'a rien dit. Pourquoi on ne l'a pas avertie, au moins qu'on soit au courant. On l'amène, on l'entend depuis 24h, et automatiquement elle va passer les 48h là-bas à attendre lundi", dénonce-t-il.

Le colonel à la retraite dit être garant pour amener sa petite sœur, si on l'avait convoqué à venir répondre le lundi. "Mais pourquoi on ne peut pas la laisser revenir, elle est candidate, elle a toutes les garanties, elle ne fuit pas le pays. Moi-même je me porte garant devant la presse et devant tout le monde. Je peux l'amener, elle ne fuit pas. Elle n'est pas une criminelle, elle n'a pas dévalisé une banque, elle n'a pas insulté quelqu'un", s'insurge Colonel Wardini qui souligne ne pas entrer dans des considérations politiques...