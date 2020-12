Collectivités territoriales : Oumar Guèye milite pour la suppression de la ville de Dakar.

Coup de tonnerre à la ville de Dakar. Le ministre des Collectivités Territoriales, du Développement et de l’Aménagement des Territoires veut faire disparaître la ville de Dakar.



Pour se justifier, il interroge le Code général des collectivités territoriales.



« La situation de Dakar est hybride. Logiquement, si l’on s’en tient au Code général des collectivités territoriales, il y aura un département : Dakar et ses 19 communes. La ville n’a pas sa raison d’être. On ne peut être en même temps département et commune. Aujourd’hui, nous devons nous conformer au code dans lequel uniquement deux entités sont visées : le département et la commune » a-t-il indiqué pour justifier sa position.



C’est devant le jury du dimanche qu’Oumar Guèye a fait cette déclaration qui va forcément faire réagir le camp de Khalifa Sall. Sèchement, il répondit à la question du journaliste sur le statut de Dakar avant de justifier que « la ville de Dakar, tout comme les 4 autres villes (Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Thiès) n’ont pas leur raison d’être ».