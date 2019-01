Collectivités territoriales : L'ONG 3D milite pour une répartition équitable des fonds de péréquation

La répartition du fonds de péréquation et d'appui aux collectivités territoriales est inéquitable. C'est ce qu'ont révélé, ce mercredi, l'ONG 3D et le ministère de la bonne gouvernance territoriale lors d'un atelier portant sur la restitution de l'étude sur l'état des lieux de la répartition des fonds de péréquation et d'appui destinés aux collectivités locales (fpacl). L'objectif est d'analyser la problématique du transfert des ressources issues des exploitations minières aux communautés locales.





Étienne Turpin, secrétaire général du ministère de la bonne gouvernance territoriale, souligne que la répartition des fonds de péréquation a causé d'énormes difficultés. Ainsi, il estime que l'étude destinée à cette exploitation minière effectuée par l'ONG 3D leur permettra de corriger les imperfections liées à cette répartition de fonds.





Selon Moundiaye Cissé, le directeur exécutif de l'ONG 3D, l'étude qu'a effectuée son ONG révèle que les communautés impactées sont délaissées par rapport à cette répartition. Ainsi, M. Cissé apporte des assurances en promettant de légiférer sur cette question afin que les communautés impactées puissent tirer profit de l'exploitation des ressources minières.