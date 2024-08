Clôture des journées de concertations de l’ARTP: « les recommandations bien enregistrées, seront soumises au chef de l’Etat », Dahirou Thiam, DG ARTP

Au terme des discussions avec les acteurs des télécommunications, le Directeur Général de Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes du Sénégal (Artp), Dahirou THIAM, a rassuré quand à la suite à donner aux journées de Concertation sur la Régulation des Communications Électroniques. Ces discussions se sont achevées autour de fortes recommandations qui seront minutieusement adressées au président de la République.







Cette première édition a marqué un tournant significatif dans le dialogue entre les acteurs du secteur des télécommunications et les autorités de régulation. Le directeur général de l’ARTP a donné un délai d’une semaine à ses équipes pour finaliser le travail. L’ARTP reste engagé à transmettre les préoccupations et les propositions des participants aux plus hautes autorités du pays pour apporter enfin, les réformes nécessaires qui entrent en droite ligne avec la vision de changement systémique déclinée par le chef de l’Etat.







Dahirou Thiam, directeur général de l’ARTP a réitéré son engagement à rester à l’écoute des acteurs et rappelle l’importance d’une régulation agile et adaptée aux évolutions rapides des technologies de l’information et de la communication. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la collaboration entre les différents acteurs pour garantir un développement harmonieux et inclusif du secteur des communications électroniques au Sénégal.