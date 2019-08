Clôture de la 1ère Session du CESE : Le règlement intérieur révisé.

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE), précisément sa présidente Mimi Touré, a procédé à la clôture de sa première session extraordinaire de l’année 2019. Cette cérémonie qui s’est tenue, ce jeudi 8 Août à Dakar, a été aussi l’occasion de l’adoption du projet d’avis portant sur la contribution du CESE à l’évaluation de l’Acte 3 de la Décentralisation et l’examen du projet de modification de son règlement intérieur.

À sa prise de parole, Madame la présidente a fait un résumé sur les différentes Thèmes qui ont été abordés durant cette session. À ce titre, cette dernière a saisi l’occasion pour saluer l’engagement et les actions des ministres qui sont passés durant la session plénière.