Classement FIFA : Le Sénégal toujours leader en Afrique !

La FIFA vient de procéder à l’actualisation de son classement, ce jeudi 24 octobre 2019. L’équipe du Sénégal a réussi à garder sa place de leader dans ce classement et reste 20e dans le monde. Malgré le fait que les joueurs d’Aliou Cissé n’ont eu à jouer qu’un seul match lors de la trêve internationale et qui s’est soldé par un match nul (1-1) face au Brésil de Neymar, les lions restent intouchables en Afrique.



Suivent la Tunisie et le Nigeria. L’Algérie, championne d’Afrique, est au pied du podium. Arrivent ensuite, le Maroc qui perd trois places au niveau mondial (42es), l’Égypte et le Ghana. Le Soudan du Sud fait la plus grosse progression en gagnant 11 places au classement mondial (162e).