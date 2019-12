Classement FIFA : Le Sénégal termine 2019 sur le toit de l’Afrique

Le dernier classement final de la FIFA de l’année 2019, est tombé. Et, sans grosse surprise, le Sénégal termine numéro 1 en Afrique (1555 points, 20 ème mondial.) Le top 5 Africain est composé du Sénégal, de la Tunisie (1506 pts), du Nigeria (1493), de l’Algérie (1482) et du Maroc (1456.)



Les « Diables rouges » de la Belgique trônent toujours en tête du général avec 1765 points, suivi par la France (1733 pts) Le Brésil ferme le podium avec ses 1712 points. Les Anglais (1661 points) et l’Uruguay (1645 points) complètent le top 5 mondial.