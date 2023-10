Clásico : Jude Bellingham explose le Barca avec un magnifique doublé !

Qui d’autre que lui ? Pour son premier Clásico, l’international anglais, Jude Bellingham (20 ans) a porté le Real Madrid à bout de bras pour leur offrir la victoire (2-1) au Camp Nou, face au FC Barcelone. Les 2 qui ont ouvert le score grâce à Gundogàn qui a profité d’un moment de flottement de la défense madrilène pour tromper Kepa (1-1.)

En seconde période, les visiteurs ont repris du poil de la bête en profitant des entrées en jeu de Luka Modric et Édouardo Camavinga pour remettre a du Messi Anglais, Belllingham. Le milieu de terrain du Real Madrid a profité de sa première participation à un Clásico pour marquer un peu plus les esprits en inscrivant un magnifique doublé (1-1, 68e, 2-1, 92e) dont une frappe exceptionnelle depuis les 25 mètres. Le Réal Madrid récupère la première place de la Liga avec 28 points soit quatre de plus que le Barça, 3eme derrière Gerone.