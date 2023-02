Citoyenneté-politique : Mamadou Ibra Kane lance son mouvement « Demain, c’est maintenant » et appelle à la Co-construction

Comme pour dire que l'heure est grave, le journaliste et patron du Groupe E-media Invest vient de poser un jalon en mettant sur pied un mouvement citoyen dénommé : « Demain, c’est maintenant ». Mamadou Ibra Kane, très connu de l’espace médiatique, vient avec d’autres sénégalais dans un commun vouloir patriotique, lancer ce mouvement aujourd'hui samedi.



Le journaliste a réuni dans une salle hommes religieux, politiques, acteurs culturels parents et amis pour leur faire part de son ambition d’apporter sa touche à cette Co-construction des valeurs sénégalaises profondément affectées.



« Demain, c’est maintenant », signifie d’après le journaliste Mamadou Ibra Kane, cette démarche de Co-construction qui doit se faire par une intelligence collective, une action collective et surtout une énergie active. « Il nous faut Co-construire car, on a certes, depuis Senghor, beaucoup construit, mais très peu Co-construit » considère le président du mouvement « Demain, c’est maintenant ». À en croire, l’ancien directeur de TFM, cette initiative est alimentée par le souci de développer ce pays, même si les points de vue divergent. « Ce qui compte, c’est notre commune ambition et un commun vouloir et de partager les valeurs fortes que nous avons », a indiqué le journaliste qui se lance maintenant dans l’espace politique et citoyen.