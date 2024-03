Cité Keur Gorgui et alentours : Ce monde fou sorti accueillir Ousmane Sonko!

Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont libres! Le maire de la ville de Ziguinchor a quitté le Cap Manuel pour se diriger vers son domicile à la cité Keur Gorgui où des milliers de jeunes sont sortis l’accueillir : « Sonko Gnibissina - Sonko Gnibissina » (Sonko est de retour) » scandent ce monde fou à la cité Keur Gorgui et aux environs des voies du BRT.



« Les Présidents Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye seront avec nous dans quelques minutes. Ils quittent le Cap Manuel en ce moment! » C’est cette publication des proches d’Ousmane Sonko qui a déclenché cet automatisme chez les inconditionnels de Ousmane Sonko enfin libres de même que Bassirou Diomaye Faye.