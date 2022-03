Cimetière de Pikine : découverte avec Ndèye Khady qui s'occupe de l'entretien.

Agent d’entretien dans un cimetière, c’est le travail qu’occupe Ndèye Khady à Pikine. Un travail ou on rencontre peu de femmes. Mais Ndèye Khady est l’une de ces femmes qui n’ont peur de rien et s'occupent de l’entretien du cimetière et cela sans attendre aucun apport financier en retour.



Sur place depuis l’avènement de la pandémie et son cortège de morts, le rôle de Ndèye Khady a été très bénéfique car le cimetière devient propre de jour en jour.