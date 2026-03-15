Cheikh Oumar Anne maire de Ndioum accuse le régime de Pastef : « L’affaire Farba Ngom est politique »

Le maire de Ndioum, Cheikh Oumar Anne, estime que le dossier concernant le député Farba Ngom revêt un caractère politique. Il accuse le régime de PASTEF d’avoir politisé cette affaire, tout en affirmant rester confiant quant à la libération de l’élu, notamment grâce aux prières formulées lors de la journée de recueillement organisée dans la commune.