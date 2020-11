Cheikh Bamba Dièye au Ministre de l’Agriculture : « Votre rôle doit être à la mesure et à la proportion des défis d'emplois, de financements, d'encadrement… »

« L'agriculture est un secteur stratégique qui impacte sur la situation nationale. Si on y ajoute l'émigration clandestine ça devient des facteurs aggravants », a soutenu le député Cheikh Bamba Dièye lors du passage du ministre de l’Agriculture à l’Assemblée nationale.



S'adressant à ce dernier, le parlementaire de soutenir : «Votre rôle doit être à la mesure des proportions des défis d'emplois, de stabilisation, d'organisation, de financement, d'encadrement pour pouvoir retenir les jeunes dans le pays », a-t-il soutenu tout en énumérant les difficultés notées dans la filière du coton, la concurrence dans la culture de l’arachide, la compétitivité dans le personnel technique, les moyens logistiques, entre autres.



Il poursuit : « Compte tenu de tous ces problèmes et de la situation internationale, il est extrêmement préoccupant pour le pays que ces questions soient traitées durablement et en profondeur pour qu'on puisse au moins offrir à une partie énorme des jeunes de ce pays surtout la partie travailleuse pour qu'elles puissent trouver les moyens de se réaliser, les moyens de continuer à espérer et à grandir dans ce pays. Quelque part, il est du rôle de l'État de faire en sorte que nos enfants puissent trouver sur ce territoire les moyens de se réaliser et de se satisfaire... »