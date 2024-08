Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly: « le projet de loi sur la révision constitutionnelle n’est pas encore présenté aux députés »

Le vice-président du groupe parlementaire Liberté-démocratie et changement qui est au courant du communiqué de la présidence hier a indiqué qu’aucune convocation n’a encore été adressée à l’Assemblée nationale. « Le communiqué n’engage pas l’Assemblée nationale. C’est un projet de loi qui n’est pas encore passé par le conseil des ministres. Ce que nous attendons c’est d’avoir la convocation du président de l’Assemblée nationale pour pouvoir nous penchez sur les travaux » a soutenu le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly.





Pour rappel, le Président de la République conformément à l'article 63 de la Constitution, le Président de la République a transmis au Président de l'Assemblée nationale le décret portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire, le jeudi 29 août 2024, pour l'examen du projet de loi portant modification de la constitution. La modification envisagée de la Constitution porte sur la suppression du Haut Conseil des Collectivités territoriales (HCCT) et du Conseil économique social et environnemental (CESE).