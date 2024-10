Chantage et déchéance : une mineure trahie par son ami

Dans une affaire choquante qui met en lumière les dangers du partage d'images personnelles, K. Guèye, une mineure, a été victime d'un chantage abominable de la part de son ami, Alioune Fall. Selon Les Echos Ce dernier a été condamné hier, mardi 15 octobre 2024, par le tribunal des flagrants délits de Dakar à un mois de prison ferme pour collecte illicite de données à caractère personnel et détention d'images contraires aux bonnes moeurs.



L'histoire a débuté au parc zoologique de Hann, où K. Guèye et Alioune Fall se sont rencontrés et ont rapidement noué une amitié, échangeant des messages sur WhatsApp. Dans un moment d'imprudence, K. Guèye a envoyé à son ami une vidéo d'elle nue, pensant avoir pris des précautions en utilisant la fonction « vue unique » de l'application.

Malheureusement, Alioune Fall a réussi à capturer l'image avec un autre téléphone.



Avec le temps, la relation entre les deux jeunes a pris une tournure inquiétante. Alioune Fall, irrité par la dégradation de leurs échanges, a commencé à faire chanter K. Guèye en menaçant de diffuser sa vidéo. D'abord, il lui propose des rapports sexuels, qu'elle refuse. Ensuite, il lui offre la somme de 100 000 FCFA, mais K. Guèye reste ferme dans sa décision de ne pas céder.



Ne sachant comment gérer cette situation, elle a finalement confié son calvaire à sa grande-sœur. Celle-ci a réagi rapidement en portant plainte contre Alioune Fall, qui a été arrêté suite à cette dénonciation.Devant le tribunal, Alioune Fall a d'abord nié les faits, avant de revenir sur ses déclarations, ce qui n'a pas empêché le procureur de la République de demander l'application de la loi.



Après un jugement, Alioune Fall a été reconnu coupable et condamné à six mois de prison, dont un mois ferme. Cette affaire rappelle avec force les dangers liés à la diffusion d'images intimes et les conséquences graves que peuvent avoir des actes imprudents.