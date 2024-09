Changement climatique : l’État et des ONG font un plaidoyer pour intégrer les questions de santé dans les politiques climatiques au Sénégal

Babacar Fall, Vice-président du Comité sénégalais sur le changement climatique, représentant le ministère de la Santé, a insisté sur les liens étroits entre climat et santé : « Les canicules et les inondations, en affectant la production agricole et les conditions de vie, impactent directement la santé des populations. » Il a également mis en lumière les effets indirects, notamment la prolifération de maladies dues aux vecteurs dont le cycle de vie est perturbé par le changement climatique.

Cet atelier se veut ainsi être un cadre de concertation intersectorielle, où la santé et le climat ne peuvent plus être abordés de manière individuelle. Les participants ont également rappelé l'importance de la mise en œuvre des engagements pris lors de l’Accord de Paris, à travers des plans nationaux d’adaptation qui incluent la dimension sanitaire dans la lutte contre le changement climatique.

Le 26 septembre 2024, s'est ouvert à Dakar l'Atelier national de plaidoyer pour une meilleure prise en compte des enjeux sanitaires dans les politiques climatiques du Sénégal.Cet événement, organisé par ENDA Énergie, a réuni des acteurs clés des secteurs de la santé et de l'environnement, avec pour objectif de renforcer les politiques publiques en matière de santé face aux défis posés par le changement climatique.Emmanuel Seck, Directeur exécutif d’ENDA Énergie, a souligné l’importance de la collaboration entre les différents acteurs, notamment le ministère de la Santé et celui de l’Environnement, afin d’intégrer ces problématiques dans les stratégies nationales. Il a aussi rappelé que cette initiative fait partie d’un projet régional. « Nous travaillons avec plusieurs pays comme le Mali, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau pour mettre en œuvre des solutions locales face aux impacts sanitaires du changement climatique », déclare M. Seck.