Cérémonie de présentation du plan « EKSINA » : La SONAGED.SA lance officiellement son nouveau plan stratégique de développement

Faisant partie des priorités du PSE, le programme Sénégal zéro déchet est en phase de devenir une réalité au Sénégal. En effet, ce lundi 06 novembre 2023, la Société Nationale de Gestion Intégrée des Déchets (SONAGED) S.A , à qui la gestion des déchets solides au Sénégal, a été confiée et dont l'exécution de sa mission repose sur la mise en place de stratégies visant à relever le déficit de capacités techniques, financières, logistiques, organisationnelles et managériales, dans la prise en charge de la salubrité publique, a lancé officiellement son nouveau plan stratégique de développement nommé plan « EKSINA » sur l’horizon 2023-2028.À cet effet, la direction de la SONAGED a défini des orientations stratégiques pour apporter des réponses aux défis de gouvernance qui se structurent autour de nombreux enjeux dont les plus importants sont liés à la durabilité économique, environnementale et sociale.Ainsi, quatre défis majeurs sont à relever dans le cadre de la transition vers la SONAGED, tel que la promotion d’une culture citovenne et d’un cadre réglementaire propice à une gestion maîtrisée des déchets et au développement de l'économie circulaire; l’élaboration d’un cadre de planification intégrée à long terme favorisant une meilleure anticipation des besoins des populations et un investissement adéquat; la promotion d’une organisation forte des professionnels du secteur du traitement des déchets et de la gestion de l'environnement urbain; et enfin le renforcement de l'organisation de la SONAGED en l'alignant sur ses missions et ses obiectifs d'efficience et de développement de la valorisation des déchets.