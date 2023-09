Cérémonie de présentation du livre « Macky Sall derrière le masque »/ Madiambal Diagne: « Cet ouvrage est un témoignage pour rendre justice à un homme dans une mission d’Etat »

Après son premier ouvrage intitulé « Adji Sarr-Ousmane Sonko: L’histoire » au mois de juillet dernier, c’est un autre livre de 355 pages que le directeur du groupe Avenir Communication a présenté ce dimanche devant la presse. Un ouvrage qui met en lumière la face cachée de Macky Sall.







Selon Madiambal Diagne, le Président doit être mieux connu par nos concitoyens. Il a été donc important pour lui, de faire un livre qui s’inspire déjà du précédent qui a souligné dans un de ses passage que le Président Macky Sall a eu une réaction sur « l’affaire Sonko-Adji Sarr » qui a été largement discutée sur la toile. Il était donc nécessaire pour l’auteur du livre « Macky Sall, derrière le masque », de faire connaître la vraie nature de l’homme, qu’est le chef de l’Etat.







Ainsi, Madiambal Diagne a voulu présenter un livre de témoignage. « J’ai décidé de raconter le Macky Sall que je connais. Je suis obligé de révéler les anecdotes et autres faits que je connais. Après la permission du couple présidentiel, j’ai décidé de faire un travail exhaustif. J’ai voulu être rigoureux et systématique » a déclaré l’auteur lors de la présentation de l’ouvrage en présence du préfacier, le ministre Yoro Dia ainsi que l’essayiste Hamidou Anne.





Dans la rédaction et la conception de l’ouvrage, Madiambal Diagne précise avoir un sentiment du devoir accompli car, étant allé au bout de son action de manière assumée pour mettre sur la place publique, ce que plusieurs sénégalais ignoraient de leur Président. « Je n'ai pas eu de difficultés à écrire le livre. J’ai produit ce livre et après l’avoir lu, j’ai senti que j’ai rendu justice à un homme dans une mission d’Etat » a servi l’auteur.