Cérémonie de passation de service à l’ASEPEX : Fatoumata Ba Niang installée dans ses nouvelles fonctions de Présidente du conseil de surveillance de l’agence.

Fatoumata Ba Niang préside désormais aux destinées du conseil d’administration de l’Agence sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX).



La cérémonie de passation de service et d’installation s’est déroulée ce vendredi 13 janvier 2023 sous la présidence du secrétaire général du ministère du commerce, de la consommation, des petites et moyennes entreprises, Monsieur Makhtar Lakh, de la nouvelle Directrice de l’ASEPEX, Madame Zahra Iyane Thiam et en présence également de tous les membres du conseil...