Depuis plusieurs années, le partenariat entre Orange et la Fédération sénégalaise de football (FSF) s’affirme comme un moteur du football sénégalais. Soutien financier, accompagnement stratégique, valorisation des infrastructures et des joueurs : l’opérateur télécoms est devenu un acteur incontournable de l’écosystème sportif national. Ce lien étroit s’est matérialisé lundi 30 mars 2026, lors de la cérémonie officielle de “Sargal”, organisée en hommage aux Lions du Sénégal, doubles champions d’Afrique, et qui a réuni joueurs, staff et instances fédérales.



Prenant la parole, Koulibaly a rapidement mis en lumière le rôle d’Orange. « La Sonatel est depuis très longtemps un partenaire privilégié de notre football, un acteur de notre écosystème, mais surtout un grand contributeur auprès de l’équipe nationale. Oui, vous aussi, Orange, vous êtes deux fois champions d’Afrique », a-t-il affirmé. Il salue un soutien constant qui a accompagné les Lions dans toutes les étapes de leur parcours.



Par ailleurs, le capitaine des Lions n’a pas oublié les 18 supporters encore détenus au Maroc. « Ayons une pensée pour eux et faisons tout pour qu’ils soient libres et qu’ils puissent venir fêter ce trophée ici au pays le plus rapidement possible », a-t-il rappelé.