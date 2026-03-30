Cérémonie Sargal des Lions : « Oui, vous aussi, Orange, vous êtes deux fois champions d’Afrique » (Kalidou Koulibaly)


Depuis plusieurs années, le partenariat entre Orange et la Fédération sénégalaise de football (FSF) s’affirme comme un moteur du football sénégalais. Soutien financier, accompagnement stratégique, valorisation des infrastructures et des joueurs : l’opérateur télécoms est devenu un acteur incontournable de l’écosystème sportif national. Ce lien étroit s’est matérialisé lundi 30 mars 2026, lors de la cérémonie officielle de “Sargal”, organisée en hommage aux Lions du Sénégal, doubles champions d’Afrique, et qui a réuni joueurs, staff et instances fédérales.

Prenant la parole, Koulibaly a rapidement mis en lumière le rôle d’Orange. « La Sonatel est depuis très longtemps un partenaire privilégié de notre football, un acteur de notre écosystème, mais surtout un grand contributeur auprès de l’équipe nationale. Oui, vous aussi, Orange, vous êtes deux fois champions d’Afrique », a-t-il affirmé. Il salue un soutien constant qui a accompagné les Lions dans toutes les étapes de leur parcours.

Par ailleurs, le capitaine des Lions n’a pas oublié les 18 supporters encore détenus au Maroc. « Ayons une pensée pour eux et faisons tout pour qu’ils soient libres et qu’ils puissent venir fêter ce trophée ici au pays le plus rapidement possible », a-t-il rappelé.
Autres articles
Lundi 30 Mars 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Thiès: Le conseil départemental, sous la houlette de Siré Dia, dote les centres de formation professionnelle et technique en matériel administratif...

Thiès: Le conseil départemental, sous la houlette de Siré Dia, dote les centres de formation professionnelle et technique en matériel administratif... - 30/03/2026

Grève des transports : Les usagers demandent à l’État de renforcer Dakar Dem Dikk

Grève des transports : Les usagers demandent à l’État de renforcer Dakar Dem Dikk - 30/03/2026

Thiès : Investi candidat à Thiès-Nord pour les locales, Assane Sow reçoit l'adhésion du mouvement

Thiès : Investi candidat à Thiès-Nord pour les locales, Assane Sow reçoit l'adhésion du mouvement "Féddé Diouwanabé" au sein de "Rafétal" - 30/03/2026

Israël affirme avoir frappé des sites de production de missiles sol-air à Téhéran

Israël affirme avoir frappé des sites de production de missiles sol-air à Téhéran - 30/03/2026

Escroquerie XXL au visa : le mirage à 165 millions… un escroc tombe avec 43 victimes dans ses filets

Escroquerie XXL au visa : le mirage à 165 millions… un escroc tombe avec 43 victimes dans ses filets - 30/03/2026

‎Lutte contre les abris provisoires à Kolda : Les enfants du parrain du lycée Bouna Kane construisent une salle de classe... ‎

‎Lutte contre les abris provisoires à Kolda : Les enfants du parrain du lycée Bouna Kane construisent une salle de classe... ‎ - 30/03/2026

Thiès - Immobilier sûr et accessible : Entre visites de terrain et accompagnement sur le plan administratif, l'AIBDS étend ses tentacules...

Thiès - Immobilier sûr et accessible : Entre visites de terrain et accompagnement sur le plan administratif, l'AIBDS étend ses tentacules... - 29/03/2026

Tournée politique : Barthélémy Dias dans le département de Kébémer ce dimanche…

Tournée politique : Barthélémy Dias dans le département de Kébémer ce dimanche… - 29/03/2026

Parcelles Assainies : une simple altercation routière vire à l’agression, six individus arrêtés

Parcelles Assainies : une simple altercation routière vire à l’agression, six individus arrêtés - 29/03/2026

Kaolack : Le Comptoir du Sel lance sa marque de sel innovante « Xorom Nala »

Kaolack : Le Comptoir du Sel lance sa marque de sel innovante « Xorom Nala » - 28/03/2026

Lamine Camara après Sénégal vs Pérou : “On doit continuer sur cette dynamique vers la Coupe du monde”

Lamine Camara après Sénégal vs Pérou : “On doit continuer sur cette dynamique vers la Coupe du monde” - 28/03/2026

TOUBA- Les ambassadeurs des EAU et d’Irak sollicitent les prières du Khalife pour la paix au Moyen-Orient

TOUBA- Les ambassadeurs des EAU et d’Irak sollicitent les prières du Khalife pour la paix au Moyen-Orient - 28/03/2026

Fête du 4 avril à Thiès: la gendarmerie entend déployer des moyens logistics adaptés avec des véhicules d'intervention, des moyens de communication...

Fête du 4 avril à Thiès: la gendarmerie entend déployer des moyens logistics adaptés avec des véhicules d'intervention, des moyens de communication... - 28/03/2026

Signature de convention entre Coris Bank International Sénégal et le SYMPS : un partenariat pour soutenir le secteur médical privé

Signature de convention entre Coris Bank International Sénégal et le SYMPS : un partenariat pour soutenir le secteur médical privé - 28/03/2026

Défilé du 4 avril 2026 : 5 086 FDS et des civils vont défiler à Kaolack, Kaffrine et Fatick

Défilé du 4 avril 2026 : 5 086 FDS et des civils vont défiler à Kaolack, Kaffrine et Fatick - 27/03/2026

Fête de l’indépendance du Sénégal : les sapeurs pompiers annoncent un important dispositif médical et sécuritaire

Fête de l’indépendance du Sénégal : les sapeurs pompiers annoncent un important dispositif médical et sécuritaire - 27/03/2026

Thiès : Prestige TV désormais disponible sur le canal 99 du bouquet de la TNT

Thiès : Prestige TV désormais disponible sur le canal 99 du bouquet de la TNT - 27/03/2026

Célébration de la fête de l’Indépendance à Thiès: l'événement sera marqué par une prise d'armes avec remise de décoration, une projection d'un film...

Célébration de la fête de l’Indépendance à Thiès: l'événement sera marqué par une prise d'armes avec remise de décoration, une projection d'un film... - 26/03/2026

Violence carcérale à Mbour : Il accuse son codétenu de lui avoir volé son téléphone et son «yamba», puis lui lacère la mâchoire

Violence carcérale à Mbour : Il accuse son codétenu de lui avoir volé son téléphone et son «yamba», puis lui lacère la mâchoire - 26/03/2026

ITEC Day à Dakar : l’Inde muscle son influence et séduit une nouvelle génération de leaders sénégalais

ITEC Day à Dakar : l’Inde muscle son influence et séduit une nouvelle génération de leaders sénégalais - 26/03/2026

Badara Gadiaga sur le cas Farba Ngom : « Il est victime d’un kidnapping… c’est incompréhensible »

Badara Gadiaga sur le cas Farba Ngom : « Il est victime d’un kidnapping… c’est incompréhensible » - 26/03/2026

Kader Dia, le chroniqueur de Sen TV, interpellé à la sortie de l’émission « Grandes Gueules »

Kader Dia, le chroniqueur de Sen TV, interpellé à la sortie de l’émission « Grandes Gueules » - 25/03/2026

Fête de l’Indépendance : Incursion dans le bataillon des blindés de Thiès

Fête de l’Indépendance : Incursion dans le bataillon des blindés de Thiès - 25/03/2026

HOPITAL FAWZEINI – L’équipe du docteur Joseph Cristini reçue par le personnel de l’hôpital

HOPITAL FAWZEINI – L’équipe du docteur Joseph Cristini reçue par le personnel de l’hôpital - 25/03/2026

TOUBA – Le khalife ordonne la reprise des déguerpissements et un renforcement du contrôle des Baayfaal

TOUBA – Le khalife ordonne la reprise des déguerpissements et un renforcement du contrôle des Baayfaal - 25/03/2026

Total Return Swap (TRS) : Le ministère des Finances sort de sa réserve et défend ses choix

Total Return Swap (TRS) : Le ministère des Finances sort de sa réserve et défend ses choix - 24/03/2026

Sécurité numérique au Sénégal : Ousmane Sonko appelle à une réponse urgente face aux cyberattaques visant les services publics

Sécurité numérique au Sénégal : Ousmane Sonko appelle à une réponse urgente face aux cyberattaques visant les services publics - 24/03/2026

Affaire des 650 millions d’euros de dette non divulguées: Le FDR dénonce des emprunts secrets et réclame une commission d'enquête

Affaire des 650 millions d’euros de dette non divulguées: Le FDR dénonce des emprunts secrets et réclame une commission d'enquête - 24/03/2026

TOUBA- L’hôpital Matlabul Fawzeini de Touba entre la colère des taximans et les éclairages , preuves à l’appui, du directeur de la structure et du maire de Touba.

TOUBA- L’hôpital Matlabul Fawzeini de Touba entre la colère des taximans et les éclairages , preuves à l’appui, du directeur de la structure et du maire de Touba. - 24/03/2026

Journée mondiale de lutte contre la tuberculose : 800 cas enregistrés à Kaolack dont 24 décès...

Journée mondiale de lutte contre la tuberculose : 800 cas enregistrés à Kaolack dont 24 décès... - 24/03/2026

RSS Syndication