Centre de formation professionnelle en foresterie de Bounkiling : Macky Sall initie des bourses pour les étudiants

Le président Macky Sall, après l’inauguration du centre de formation professionnelle en foresterie de Bounkiling, a décidé d’octroyer des bourses aux étudiants. Une décision selon le chef de l’État qui répond aux préoccupations des étudiants, généralement, venant d’autres contrées.







Aussi, dans son adresse aux étudiants du centre ouvert, Macky Sall annonce des mesures d’accompagnement des étudiants dans les centres de formation en mutualisant les forces des différentes structures de l’État en charge de ces questions. Par ailleurs, toujours au profit des étudiants du centre de formation en foresterie de Bounkiling, une synergie entre le département de l’environnement et celui de la formation professionnelle a vu le jour et qui compte mettre à leur disposition un bus et un pick-up pour leur permettre d’obtenir les résultats souhaités...