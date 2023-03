Célébration du 8 mars : le plaidoyer des femmes du PAD pour leur implication dans la technique et la digitalisation de l’entreprise.

Les femmes employées du Port autonome de Dakar ont célébré ce mercredi la journée internationale des droits des femmes en présence de la secrétaire générale du port, représentant le directeur, Mountaga Sy.



Pour cette année, la célébration porte sur le thème choisi par les Nations-Unies « pour un monde digital inclusif : innovation et technologie pour l'égalité des sexes », en reconnaissance de la contribution des femmes du monde entier qui promeuvent les avancées des technologies transformatrices et de l'éducation numérique.



Un sujet très intéressant pour l’association qui a diagnostiqué un faible taux d’implication des femmes dans les métiers techniques (13 %) et poste stratégique (12 %) du port.



Ainsi l’association pousse donc les autorités à développer des politiques de transformation digitale et d’encourager les femmes afin qu’elles parviennent à une parité intégrale.



Madame Rokhaya Ndir Kandji, la présidente des femmes employées du Port autonome de Dakar n'a pas manqué de soulever l’importance du genre dans une entreprise; des vidéos de projection ont servi de sensibilisation aux travailleurs tandis que les retraités du mois de décembre passé ont été honorés.



Presque à la fin de ses deux mandats, la présidente des femmes employées du Port autonome de Dakar compte passer le témoin à une autre.