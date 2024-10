Ce que l'on sait de la riposte israélienne à l'attaque de missiles de l'Iran le 1er octobre

Israël a indiqué samedi avoir mené des frappes sur le territoire iranien, en représailles à l'attaque de missiles de l'Iran le 1er octobre sur son sol et aux attaques de mouvements soutenus par Téhéran visant Israël au cours de l'année écoulée.



Voici ce que l'on sait de cette riposte annoncée au début du mois par Israël et qualifiée d'opération d'"autodéfense" par Washington:





- En quoi consistent les représailles israéliennes ? -



L'armée israélienne a indiqué avoir mené des frappes "précises et ciblées" visant des installations de fabrication de missiles, des batteries de missiles sol-air et d'autres systèmes aériens.



L'Iran a confirmé une attaque d'Israël contre des sites militaires dans la capitale et dans deux autres provinces limitrophes de l'Irak.



Les premières détonations ont retenti vers 02H15 (22H45 GMT vendredi), principalement à l'ouest de Téhéran, selon l'agence de presse officielle Irna.



Après une série de six détonations rapportées dans la nuit par la télévision d'Etat, des détonations continues accompagnées de traînées lumineuses dans le ciel ont été entendues et vues depuis le centre de Téhéran par des journalistes de l'AFP.



Les six premières explosions sont "liées à l'activation du système de défense aérienne contre l'opération du régime sioniste qui a attaqué trois sites à la périphérie de Téhéran", avait indiqué la télévision d'Etat, en référence à Israël que la République islamique ne reconnaît pas.







- Quelles conséquences ? -



L'attaque israélienne a provoqué des "dégâts limités", selon l'Iran.



L'aviation civile iranienne a annoncé dans la matinée la reprise progressive des vols dans son espace aérien après une brève suspension au cours de la nuit.



Peu après l'Iran, l'Irak voisin avait également annoncé la suspendu tout trafic aérien dans son espace.



"Aucun incendie ou explosion" n'a été signalé à la principale raffinerie de Téhéran, a précisé l'agence de presse iranienne Tasnim.



Dans un communiqué, le porte-parole de l'armée israélienne a expliqué que ces frappes donnaient à Israël "une plus grande liberté d'action" dans l'espace aérien iranien.







- Pourquoi ces représailles ? -



Les frappes israéliennes ont été menées en représailles à deux attaques iraniennes.



Lors de la dernière et plus importante, le 1er octobre, l'Iran avait tiré quelque 200 missiles sur le territoire israélien, notamment et pour la première fois des missiles hypersonique.



Téhéran avait présenté cette offensive comme une vengeance après des frappes israéliennes au Liban qui ont coûté la vie fin septembre à un général iranien et au chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, à la tête pendant plus de trente ans de ce mouvement islamiste soutenu par l'Iran et contre lequel Israël est en guerre ouverte au Liban depuis fin septembre.



Les responsables iraniens avaient aussi invoqué une réponse à l'assassinat fin juillet sur leur territoire, imputé à Israël, d'Ismaïl Haniyeh, alors chef du Hamas. Ce mouvement islamiste a lancé une attaque sans précédent sur le sol israélien le 7 octobre 2023, déclenchant une guerre avec Israël dans la bande de Gaza.



Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, avait promis une riposte "mortelle, précise et surprenante" à l'attaque iranienne du 1er octobre.



Le président américain, Joe Biden, avait appelé début octobre son allié à épargner les sites pétroliers iraniens, tandis que le candidat républicain, Donald Trump, avait suggéré de viser les installations nucléaires de l'Iran.



Téhéran avait mis en garde contre toute attaque contre ses "infrastructures".







- Quelles sont les réactions ? -



"Nous comprenons que les frappes d'Israël sur des cibles militaires en Iran constituent des manœuvres d'autodéfense et viennent en réponse à l'attaque de missiles balistiques iraniens contre Israël le 1er octobre", a expliqué dans un communiqué Sean Savett, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de l'exécutif américain.



"Nous exhortons l'Iran à cesser ses attaques contre Israël", afin d'éviter une escalade, a-t-il déclaré plus tard.



Les Etats-Unis ont été informés préalablement par Israël de ses frappes contre l'Iran, mais ne sont pas impliqués dans l'opération, a fait savoir un responsable de la défense américaine.



Quelques jours auparavant, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, avait déclaré qu'il était "très important que Israël réponde d'une façon qui ne crée pas une plus grande escalade".