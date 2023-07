Cave tribunal de Dakar / Interdiction de voir Ousmane Sonko : Me Ciré Clédor Ly se défoule sur le procureur

Quelques heures avant son face à face avec le doyen des juges dans son nouveau feuilleton judiciaire, Ousmane Sonko a constaté l’interdiction faite à ses avocats de le rencontrer. C’est Me Ciré Clédor Ly qui a donné l’info.







Selon le coordinateur du pool des conseillers du leader de Pastef, le procureur a empêché les avocats de le voir. « Je me demande au nom de quel droit il le fait. J’ai toujours dit que dans ce pays, le problème c’est le parquet et résolument il ne peut y avoir de réforme fiable et viable si le pouvoir exorbitant que le parquet utilise abusivement ne sont pas remis en cause » regrette l’avocat.







Toutefois, il signale qu’il était le seul à pouvoir accéder à la cave du tribunal de Dakar pour rencontrer Ousmane Sonko.

« Il est vrai que j’ai réussi à le voir, il est serein, il est en train de lire son Coran tranquillement. Je lui ai fait comprendre que si j’ai pu le voir, il n’en est pas ainsi pour les autres. Donc il n’est pas question que je reste avec lui et j’ai demandé aux avocats présents de me suivre pour qu’on porte cette anomalie et cette violation des droits de la défense à l’opinion nationale et internationale » conclut Me Ciré Clédor Ly.