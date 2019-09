Carnet rose : le fils de Macky Sall capte une chérif à Thies

Décidément, le Président Macky Sall a actuellement le vent en poupe, après les grandes retrouvailles scellées avec l’ancien Président Me Abdoulaye Wade, sous l’œil vigilant de Serigne Mountakha Mbacké Khalif Général des Mourides. Et en toute discrétion, les radars de L’As ont aperçu le Chef de l’Etat Macky Sall hier à Thiès, chez Chérif Nema Aïdara, fils aîné et khalif de Cheikhna Cheikh Abdoul Aziz Aïdara. Renseignement pris, il était venu pour les besoins de la célébration d’un mariage entre son fils Amadou et la fille de Chérif Néma Aïdara. Le Chef de l’Etat est arrivé chez le Khalif au quartier Diamaguène, sans escorte et tout s’est passé dans la plus grande discrétion. Heureux ménage à Amadou Sall.