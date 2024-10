Caravane de la Coalition Sàm Sa Kàddu à Tambacounda : Barthélémy Dias, Bougane Guèye Dany et Cie en démonstration de force

La coalition Samm Sa Kaddù a fait une entrée en fanfare à Tambacounda avec une caravane marquée par un enthousiasme renouvelé, au lendemain de la libération de l’un de ses principaux alliés, Bougane Guèye Dany.



Partant du Garage Kothiary, la caravane a traversé les quartiers emblématiques de Tambacounda, à savoir Plateau, Abattoirs, Quartier Pont, et Dépôt, avant de conclure son parcours sur la célèbre avenue Léopold Sédar Senghor.

Le cortège, composé de véhicules et de militants arborant les couleurs de la coalition, a suscité un vif engouement dans chaque quartier traversé.



À chaque étape de cette tournée, les populations ont manifesté leur soutien, brandissant des pancartes et scandant des slogans en faveur de la coalition Samm Sa Kaddù. Les habitants ont exprimé leur soutien avec un élan de solidarité à la coalition, à Bougane Guèye Dany et les valeurs portées par la coalition, dont l’engagement en faveur de la justice sociale, de l’inclusion et du développement local. Les militants ont également rappelé les ambitions de la coalition de redonner espoir et dignité à la population, en abordant des questions essentielles telles que l’emploi des jeunes, l’accès à la santé et l’éducation. La caravane de Samm Sa Kàddu a échangé avec les jeunes, les femmes, et les personnes âgées. Un dialogue a permis de recueillir les aspirations de la population de Tambacounda, qui espère voir un changement dans la gestion locale et nationale.



La libération de Bougane Guèye Dany a été accueillie et saluée par les populations en reconnaissant, à travers sa personne, un symbole de résilience, de résistance, des valeurs centrales incarnées par ailleurs, par la coalition Samm Sa Kaddù...