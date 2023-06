Candidature à l’Union Interparlementaire : « J’ai des chances réelles » (Adji Mbergane Kanouté)

La vice-présidente de l’Union Interparlementaire considère que ses chances pour diriger l’institution sont bien fondées : « Je sais bien que j’ai des adversaires farouches, des présidents de parlement, mais je sais que mes chances sont réelles, car le Sénégal est non seulement respecté dans le monde de par sa position dans la diplomatie, mais également par sa stabilité », nous explique Adji Mbergane Kanouté en revenant sur son choix de candidater à la tête de l’UIP.



Pour cette option de hisser la voix législative à l’échelle internationale, la vice-présidente du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar se félicite du soutien de son collègue et président Me Oumar Youm, celui de l’assemblée nationale Amadou Mame Diop sans oublier, le président de la République. « Le Sénégal mérite de diriger cette assemblée interparlementaire car, notre leadership et notre démocratie sont reconnus », dira la députée de la mouvance, optimiste.