Candidat BBY : Maodo Malick Mbaye membre du SEN s’indigne de "ces agitations politiques sans impact sur le choix du candidat"

La lenteur du Président Macky Sall de choisir son candidat pour la présidentielle 2024 pousse aujourd'hui, beaucoup de grosses pontes de l'APR à déclarer leur candidature. Pourtant, ils avaient tous convenu de laisser leur leader faire son propre choix. Lors de l'assemblée générale des 50 antennes (75 à 100 membres par antenne) du leader de "Guem Sa Bop", Maodo Malick Mbaye et dg de l'Anamo, ce dernier a déploré la démarche des membres du Secrétariat Exécutif National (SEN) de l'APR qui tentent de briser la dynamique au sein de leur parti en s'auto-déclarant candidat. Pour leur faire entendre la voix de la raison, Maodo Malick dira : "Au niveau du secrétariat exécutif national de l'APR et au niveau de BBY, le Président a reçu carte blanche pour nous choisir un candidat et tous ceux qui étaient là-bas avaient convenu de lui donner carte blanche et de lui assurer la liberté de choisir un candidat pour la coalition. Mais face peut-être au retard noté dans la publication de la décision du Président de la République, les militants de la mouvance présidentielle se perdent en conjecture".

Pour le leader Apériste, "il faut aller vers l'essentiel qui n'est rien d'autre que de s'unir et travailler dans l'union". "Je vous appelle à rester unis et à vous consacrer davantage au travail sur le terrain et envers les électeurs", a-t-il laissé entendre.

Il poursuit : "Macky Sall est un leader de son époque et il l'a démontré en s'opposant à une pression hors portée humaine l'appelant à se présenter. Mais il s'est dit que pour le bien du pays, je ne vais pas me présenter et va choisir le candidat escompté".

Aussi, donne-t-il, ses conditions au leader Apériste en chef pour une victoire de la mouvance présidentielle en 2024. "Le choix du Président de la République, ce sera un choix que lui-même va porter. Il va en être le directeur de campagne et nous allons assurer une victoire éclatante dès le premier tour à ce candidat qui sera le candidat de Macky Sall", promet-il. Aussi, de son avis, "leur leader est insensible à toute forme de pression d'où qu'elle vienne". "Macky Sall est un homme flegmatique, insensible à la pression, allergique au chantage et de tout ce bruit là autour des candidatures qui n'est que gesticulation et animation politique", a-t-il tenu à expliquer. Non sans signaler : "Le nom du candidat sortira de la bouche du Président Macky Sall et en ce moment nous serons aux avant-postes pour porter le combat. Macky Sall a des talents que je n'ai pas vu ailleurs en termes de patience, d'endurance".

Pour galvaniser ses troupes et les rassurer quant à son avenir politique il dira : "Macky Sall peut chercher un candidat, mais il ne peut pas me chercher un leader parce qu'il est dernier leader politique sous le manteau de qui je dois travailler". Et d'ajouter : "Soyez mobilisés car, nous avons des enjeux pour cette prochaine campagne".

Toujours selon lui, cette présidentielle 2024 ne peut être remportée que par les femmes. "Ce sera une campagne où les femmes seront aux avant-postes. Cette victoire sera assurée par ces femmes, ces jeunes et ces membres du troisième âge qui ont fini de comprendre que ce bilan de Macky Sall à la tête du pays et l'acte de dignité et de grandeur qu'il a posé pour renoncer à sa candidature va impacter son coefficient personnel qu'il va transférer à son électeur", pense-t-il. Non sans inviter ceux du SEN qui se sont déclarés candidats, d'éviter d'être des candidats de clans". Car, estime-t-il, cela pourrait être fatal pour leur camp.