Campagne de reboisement 2023 : L’ASERGMV boucle la première phase et plante 14 000 arbres sur 20 km des deux côtés de l’autoroute Ila Touba!

Malgré les conditions difficiles, l’Agence Sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille verte (ASERGMV), en collaboration avec la direction des Eaux et Forêts, Chasses et Conservation des Sols (DEFCCS), a bouclé la première phase du projet de reboisement de l’Autoroute Ila Touba ce samedi 16 septembre 2023. Au total, 14.000 arbres ont été plantés sur un linéaire de 40 km des deux axes routiers de l’autoroute Ila Touba. Selon le DG Abdoulaye Oumar Ba, « nous sommes aujourd’hui ici dans le cadre du programme national de reboisement. Cette année nous avons pris la décision de donner un aspect particulier, de mettre l’accent sur le reboisement des autoroutes, d’abord pour contribuer à la capture du carbone 14. Comme vous le savez, chaque sénégalais émet un important taux de carbone par an. Ce qui fait que si vous regardez le nombre de plantes dont chaque citoyen sénégalais a besoin, il faut reboiser un bon nombre et l’entretenir. Pour avoir une neutralité carbone, il nous faut 36 arbres par citoyen. C’est pourquoi l’agence est dans une dynamique d’amener le pays en neutralité carbone en plantant autant d’arbres que possible pour chaque citoyen… Sur les deux côtés de l’Autoroute nous avons clôturé les périmètres à partir du rond point de Thiès. C’est 20 km de chaque côté. C’est 14.000 plants d’une hauteur de 2 m à 3 mètres qu’il faut acheter dans les pépinières privées. Cela peut prendre deux à 3 ans pour les avoir. Ils sont très chers », a-t-il révélé. L’objectif de ce programme c’est dans les dix ans à venir que le pays soit vert, 24/24, sept sur sept, tout au long de l’année, avoir un arbre tous les 10 mètres, avec des arbustes « qui font la liaison. C’est ça l’objectif que nous visons. C’est pour dire que nous avons la vision et il nous faut juste trouver les moyens », a-t-il ajouté.