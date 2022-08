Campagne de reboisement 2022 : Oumar A. Ba, DG de l'ASERGMV, mobilise les communautés de Bokédialoubé et de Mbolo Birane.

Pendant des décennies, des campagnes de reboisement sont organisées au Sénégal sans véritablement donner les résultats escomptés. Des milliers d'arbres et des milliards de Francs FCA sont ainsi mobilisés sans pour autant réussir à faire du Sénégal un pays vert.



Le constat est alarmant : chaque année des arbres sont plantés dans les mêmes trous, sur les mêmes périmètres, sur les mêmes axes et pourtant un an après, on a l'impression que rien n'est fait. Il ya donc forcément quelque part, quelque chose qu'il faut changer.



Dans la démarche par exemple, il est de notoriété publique, que des campagnes de reboisement se font sur demande des autorités et non des communautés. Et c'est à cela que compte s'attaquer, le directeur de l'Agence Sénégalaise de reforestation et de la grande muraille verte (ASERGMV), M. Oumar Abdoulaye Ba.



En effet, ce dernier a mis les communautés au cœur de son action. Ce sont elles qui en expriment la demande et l'agence vient en appui dans la mise œuvre. Telle fut la démarche hier à Touba et ce 22 Août 2022, dans les communes de Bokédialloubé et Mbolo Birane.



Dans ces deux communes, l'ASERGMV après avoir accompagné les communautés à produire leurs arbres, les a accompagnées avec du matériel pour le reboisement des édifices publics. À Mbolo Birane, c'est l'association SASS-WD (Soutien aux Actions Sociales et Solidaires au Sénégal/Wallu Diiwaan) qui a contacté l'agence pour le reboisement de leur localité.



L'association dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des populations en Zone rurale, s'active dans plusieurs secteurs. Ainsi, la protection de l'environnement figure en bonne place dans leurs actions. Pour réussir ses activités, l'association implique les familles dans des projets de reboisement et les invite à prendre soin de leur cadre de vie.

Le DG de L'ASERGMV compte justement sur ces populations pour reverdir leur cité.



En effet, dira-t-il, "si chaque personne plante 5 arbres par année nous aurons 160.000 arbres, ce qui fera 200 arbres par km². Ce qui fera de Mbolo Birane une commune forestière. Ils sont capables de le faire. "Le DG de L'ASERGMV invite les populations à s'impliquer pour la réussite de ce projet. En effet, dira-t-il, "si on est incapable de s'occuper d'un arbre planté chez soi, alors on sera incapable de s'occuper des arbres qui sont plantés dans la rue, à l'école..." M. Ba engage les membres de l'association à relever aussi le défi du suivi.