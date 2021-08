Califat de Thiénaba (Thiès) : Serigne Baye Assane Seck succède à son défunt frère Serigne Baye Abdou Rahim Seck.

Le 9ème Khalife de Thiénaba, Serigne Baye Assane Seck, va désormais remplacer son défunt frère Serigne Baye Abdou Rahim Seck rappelé à Dieu hier nuit au Maroc. Ce dernier n'a fait que 14 mois à la tête du Califat de Amary Ndack Seck, le fondateur de la cité religieuse de Thiénaba Seck.



Serigne Baye Abdou Rahim Seck et son remplaçant Serigne Baye Assane Seck sont tous les deux des fils de Serigne Momar Talla Seck, le premier Khalife de Thiénaba. Serigne Baye Assane Seck, âgé de 81 ans et originaire de Thiénaba Gossas (Fatick), est intronisé comme 9 ème khalife des Seck.



En voyage au Brésil depuis une semaine, des sources renseignent qu'il va rallier ce mardi la cité religieuse des Seck pour assurer les charges du Califat, mais également conduire son défunt frère à sa dernière demeure. En effet, Serigne Baye Abdou Rahim Seck comme ses frères à qui, il a succédé, a maintenu haut le flambeau de ladite famille religieuse, gardienne de l'orthodoxie musulmane au Sénégal.



En un temps record (14 mois) Serigne Baye Abdou Rahim a électrifié plus d'une dizaine de villages satellites, entamé et terminé les travaux de réhabilitation de la résidence des Seck. De son vivant, le défunt Khalife a toujours prôné le culte du savoir et le respect des prescriptions divines.



À rappeler que des fidèles ont commencé depuis hier nuit à rallier Thiénaba pour assister à la cérémonie funéraire du défunt patriarche dont la dépouille sera rapatriée du Maroc très prochainement...