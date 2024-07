Caisse de sécurité sociale: le détournement de 1,8 milliard Fcfa crée une pression et divise les travailleurs

Les travailleurs de la caisse de sécurité sociale affiliés à la CNTS ont fait face à la presse, ce 22 juillet, pour revenir sur la situation de la Caisse de la structure marquée par un carnage financier portant sur 1,8 milliard FCFA.



« Le Bureau a appris avec beaucoup de regret ce qui s’est passé au niveau de l’agence Wiltord. Cependant, vu que l’affaire est pendante devant la justice, il ne peut se prononcer sur le sujet. Le Bureau espère que cela ne se reproduira plus jamais», a d’emblée expliqué le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de la CSS, Mahmoud Niang. Il a par ailleurs dénoncé la pression subie par les travailleurs au niveau de leurs agences et émanant des allocataires depuis l’ébruitement de cette affaire et rassure.

« Nous tenons à rassurer les allocataires que le nouveau système d’information mis en place est guidé par une volonté d’amélioration continue de la qualité du service qui leur est offert et nous exige aujourd’hui de travailler sur la base d’un système de rendez-vous en lieu et place d’un paiement à temps réel qui faut-il le rappeler présentait quelques risques et inconvénients. », a-t-il indiqué. Par ailleurs, le secrétaire général est revenu sur la révision de l'accord d'établissement. D’après lui, la plupart des difficultés notées sur la situation des travailleurs de la Caisse de Sécurité Sociale est consécutif à l’obsolescence de l’accord d’établissement de 2006 qui régit le personnel de l’Institution.



« Pour pallier les insuffisances constatées dans l’accord d’établissement, des démarches avaient été entamées par l’intersyndicale pour organiser un séminaire sur la révision de l’accord d’établissement. A ce titre, une date et un hôtel avaient été retenus pour formaliser dans un document toutes les propositions tendant à combler les insuffisances relevées afin de permettre aux travailleurs d’être dans les conditions appropriées pour la fourniture d’un service de qualité aux usagers. Toutefois, la rencontre n’a pu se tenir car ayant coïncidé avec le décès du PCA Mademba Sock. Ainsi, il a été décidé de repousser la rencontre au courant du mois d’août », a souligné M. Niang. Cependant, une division est aussi à relever chez les travailleurs de la CSS avec l’avènement d’un nouveau syndicat à la Caisse de Sécurité Sociale que rejette Mahmoud Niang et ses camarades et évoque une démarche radicale d’un des membres de leur organisation. « Nous avons suivi avec beaucoup d’amertume la conférence de presse tenue le 11 juillet 2024 par l’ex-camarade Oumar Foutah Badiane se disant secrétaire général d’un nouveau syndicat créé au sein de l’Institution. Nous tenons à vous informer qu’au moment de la tenue de cette activité, M. Badiane était encore membre à part entière de la CNTS en qualité de quatrième Secrétaire Général. Sur ce propos, considérant cette posture comme un acte de dissension qui ne saurait être accepté par le bureau, il a été pris la ferme résolution d’exclure M. Badiane des instances de la CNTS section Caisse de Sécurité Sociale et de facto la perte de sa qualité de délégué du personnel conformément à l’article 47 de la CNTS. Tout acte pris à son endroit lui ont été notifiés par courrier en date du 16 juillet 2024 », a conclu Mahmoud Niang.