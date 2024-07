Caisse de Sécurité Sociale : les travailleurs accusent la direction de gouvernance nébuleuse et exigent des éclaircissements

La somme de revendications dans les structures privées ainsi que publiques ne cesse de se gonfler de jour en jour. Ce jeudi 11 juillet 2024, c'était au tour du tout nouveau Syndicat Autonome des Travailleurs de la Sécurité Sociale (SAT2S) affilié à la FGTS/B, de tenir un point de presse afin d’alerter l’opinion sur la situation préoccupante que traverse la Caisse de Sécurité Sociale (CSS).



En effet, les travailleurs de la Caisse de Sécurité Sociale ne s’entendent plus avec la direction et fustigent et pointent du doigt ainsi le mode de gouvernance et de fonctionnement de la structure publique.



Dans une déclaration, le SAT2S met en évidence par le biais de son secrétaire général, monsieur Omar Foutah Badiane, la non-effectivité totale du nouveau système d’information mis en place depuis 2014-2015. Les travailleurs de la Caisse de Sécurité Sociale fustigent aussi « la situation du personnel de la Caisse et enfin celle du patrimoine de l'institution ».



« En effet, la notation du personnel a été abandonnée depuis fin 2008 et les fiches de poste ne sont ni mises à jour, ni communiquées au personnel. II s'y ajoute l'arrêt injustifié de travail de 7 braves agents, tous embauchés, dont le dossier est pendant devant la justice du travail. Pire encore, le Directeur Général est à la retraite depuis 2 ans et son intérim est actuellement assuré conjointement par le Directeur Financier et Comptable, également à la retraite, et le Secrétaire Général, ce qui constitue une violation flagrante des règles élémentaires de bonne gestion », remarque le SAT2S dans sa déclaration.



Ainsi, le Syndicat Autonome des Travailleurs de la Sécurité Sociale (SAT2S) affilié à la FGTS/B, exige que « la lumière soit faite sur toutes ces questions afin d'assurer une gouvernance saine à la Caisse de Sécurité Sociale ».