Cadre de vie : La bonne note des députés à l’UCG.

Pendant près de neuf tours d’horloge, c’est le sujet qui est revenu constamment. Le problème du cadre de vie. La gestion des ordures ménagères est l’affaire de l’UCG, structure du ministère de l’urbanisme, du logement et de l’hygiène publique dirigée par Abdoulaye Seydou Sow. Dans leurs différentes interventions, députés de l’opposition comme du pouvoir, ont apprécié le travail de l'Unité de coordination et de gestion des déchets solides. Pour les députés, aujourd’hui, il est heureux de voir des jeunes se départir de tout complexe et s'engager dans cette voie de la gestion des déchets.



Dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité publique, ils ont loué l'amélioration de la propreté dans la capitale et dans certaines villes de l'intérieur du pays, grâce aux agents de l'UCG. Cependant, ils ont relevé que de nombreux problèmes d'hygiène et d'insalubrité subsistent dans beaucoup de localités. C'est le cas des communes du nouveau département de Keur Massar en constante extension, de la commune de Yeumbeul Nord confrontée au déversement des eaux usées dans les rues; de Guinaw-Rail Nord dans le département de Pikine, où l'installation de bacs à ordures et la mise en service de véhicules de ramassage régulier des ordures ménagères constituent des urgences.



Il faut préciser que dans cette structure, il est prévu en direction des jeunes, une éducation à la propreté du cadre de vie et au civisme de façon générale, en collaboration avec le ministère chargé de l'Éducation nationale. Le ministre Abdoulaye Seydou Sow a été interpellé sur le sort réservé aux 1 500 récupérateurs de la décharge de Mbeubeuss dans le cadre de la mise en œuvre du projet PROMOGED (Projet Sénégal Déchets Solides)...