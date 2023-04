CRD du magal de Serigne Mame Mor Diarra Mbacké - Autorités religieuses et administratives accordent leurs violons

Autorités administratives de Diourbel et autorités religieuses de Mbacké Khéwar se sont réunies pour harmoniser leurs positions et identifier les mesures à prendre pour réussir l’édition 2023 du magal de Serigne Mame Mor Diarra Mbacké, frère aîné de Serigne Touba. Les échanges ont eu lieu autour d’un comité régional de développement. Ainsi, le gouverneur a assuré que la commune de Mbacké sera mise hors délestage en plus de 03 branchements provisoires octroyés et des poteaux additionnés à l’existant.

Au plan de la santé et de l’hygiène, 02 postes avancés seront mis en position tout comme des ambulances et un appui en médicaments. Les maisons de la localité seront désinfectées. Dans le secteur de l’assainissement, une journée de nettoiement sera organisée en collaboration avec la commune de Mbacké. 05 camions de vidange seront affrétés et le centre d’épuration de Mbacké sera ouvert si possible. Cote hydraulique, 05 citernes et 15 bâches devraient être prépositionnés. Le service du commerce veillera , selon le gouverneur, à ce qu’il n’y ait pas de vente de produits périmés ou de flambée des prix des denrées de consommation massive . Des mesures qui ont semblé satisfaire les autorités religieuses. L’événement est prévu le 06 mai prochain.