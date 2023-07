CRD MAGAL 2023 - Le Khalife Général des Mourides rend hommage et remercie le Président Macky Sall « pour tout ! »

Venu prendre part au comité régional de développement préparatoire au Grand Magal de Touba, Serigne Bassirou Mbacké a tenu à faire du satisfecit total de Serigne Mountakha Mbacké à l’endroit du Président de la République. Il s’agit, plus exactement, d’un vibrant hommage pour un « homme qui a tout le temps été à l’écoute de Touba et du Khalife et qui n’a jamais ménagé ses efforts pour répondre aux attentes de la cité et de ses populations ».