CRD MAGAL 2023- Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké : « Il a suffi une seule pluie pour que Touba soit inondée »

L’édition 2023 du Grand de Touba se prépare déjà avec la tenue ce mercredi du comité régional de développement déroulé sous la houlette du gouverneur de Diourbel et sous la présence d’une délégation du comité d’organisation dirigée par Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre.



Le porte-parole du Khalife, après être revenu sur la quintessence de l’événement, rappelant que c’est après de dures labeurs que Serigne Touba a obtenu ses grâces divines, a axé son message préliminaire sur les difficultés liées au réseau d’assainissement défaillant de la cité . Ces défaillances, signale-t-il, sont la cause des innombrables inondations notées en période d’hivernage. Il demandera que les efforts entrepris dans ce sens par l’État soient renforcés et surtout accélérés. « Il a suffi une seule pluie pour que Touba soit inondée ».