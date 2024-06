CPI : Un responsable Djihadiste lié à Al-Qaïda condamné pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité au Mali

Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, dit Al Hassan, 46 ans, a été reconnu coupable notamment de torture et d’atteinte à la dignité de la personne pour des actes commis à Tombouctou alors sous le joug djihadiste.En effet, ce mercredi, le juge Antoine Kesia-Mbe Mindua, président de la Chambre de première instance de la Cour pénale internationale (CPI) déclare qu’Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud est coupable d’une partie des charges portées à son encontre concernant des crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis entre les 2 avril 2012 et 29 janvier 2013 à Tombouctou, au Mali. Sur le sort des femmes parfois arrêtées puis violées en détention, le condamné est néanmoins acquitté des faits qui lui sont reprochés. « Viols, esclavages sexuels et mariages forcés » n’auront rien à voir avec sa condamnation. La sentence retenue contre Al Hassan sera déterminée à une date ultérieure, après une nouvelle série d’audiences.Le procès dans cette affaire s’était ouvert les 14 et 15 juillet 2020. Il a impliqué 52 témoins de l’accusation, 22 témoins de la défense et deux témoins des représentants légaux des victimes, représentant 2.196 victimes. Al Hassan est le deuxième responsable djihadiste malien jugé par la CPI.Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud est un militant islamiste malien qui a rejoint Ansar Dine début 2012. Il est devenu interprète et administrateur de police islamique à Tombouctou pendant le conflit du nord du Mali. Depuis septembre 2019, Al-Hassan est sous la garde de la Cour pénale internationale.