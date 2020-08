COVID-19 / Sicap-Liberté 2 : L'engagement communautaire pour le respect des gestes barrières...

Le relâchement constaté ces derniers temps après la levée des restrictions est aujourd'hui préoccupant. Dans certaines communes et quartiers, les jeunes particulièrement, ne respectent plus les règles de protection contre la covid-19. Un fait, plus d'inquiétant et qui pousse les autorités locales à passer à des campagnes de sensibilisation plus larges.



La Sicap-Liberté 2 a jugé nécessaire de mettre en place un comité d'engagement communautaire qui va, en collaboration avec les autorités, informer les populations des risques qui peuvent survenir de ce relâchement. La ministre de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, a également apporté sa contribution dans cette lutte communautaire en donnant aux populations de la localité du matériel de lavage des mains.



Le sous-préfet de Grand-Dakar, Mamadou Mbacké Fall, est venu donc ce jeudi assister à la cérémonie de mise en place de ce comité qui va être également élargi à d’autres secteurs tels Liberté 1, 3 etc...