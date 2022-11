COSYDEP/Décès de Amy Sarr Sylla : Cheikh Mbow rend hommage à « une sœur fidèle, sincère, engagée et généreuse ! »

Le Samedi 12 novembre 2022, une étoile s’est subitement éteinte. Amy Sarr SYLLA communément appelé « Ta Ami » est décédée en France des suites d’une courte maladie. Avec sa disparition, la COSYDEP perd une de ses membres fondateurs. Militante engagée au service de l’éducation, membre influente de la CNTS, Amy Sarr SYLLA, militante engagée dans plusieurs structures SNEEL CNTS – CNTS – CNEAP – USEQ – AFMEN – RENADPE, a été inhumée à Louga. Le Directeur exécutif de cosydep, M. Cheikh MBOW, a rendu hommage, à « une sœur fidèle, sincère, engagée et généreuse ! ». En effet, dira M. MBOW, « « Ta Ami » s’en est allée, emportant avec elle lumière, chaleur, vivacité et générosité. Une immense perte d’une sœur attentionnée, d’une collègue fidèle, sincère et généreuse. Ta disparition nous rappelle que nous sommes finalement bien peu de choses. Tu pars avant nous, bien trop tôt, bien trop vite. Tu laisses derrière toi, un vide immense, palpable, profond et pesant. Tu es une synthèse des plus hautes qualités humaines. Par ta disparition, je perds ma lumière, mon énergie et mon inspiration. Ta mémoire sera toujours gravée dans nos cœurs meurtris », s’est ému cheikh Mbow...