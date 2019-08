CICAD / Lancement de la CNPP : Le chef de l'État institue le prix de la commune la plus propre, une journée nationale de la propreté et une semaine nationale de la propreté.

Le chef de l'État, lors du lancement de la Campagne Nationale de Promotion de la Propreté, ce 08 Août 2019 au CICAD, a décidé de mettre en jeu un prix dénommé "prix de la commune la plus propre". Il a également demandé au Ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, M. Abdou Karim Fofana de réfléchir sur une journée nationale de la propreté et une semaine nationale de la propreté. Il s'agira d'une journée où tous les citoyens sortiront pour nettoyer leur quartier.