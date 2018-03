CHEIKH ABDOU BALI SANS DÉTOURS : ' Gagner Touba passe par la satisfaction des doléances des populations qui sont dans les quartiers périphériques. Il n'y a pas une autre voie '

Une ambulance médicalisée pour les populations de Oumoul Khoura... Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé satisfait ici une vielle doléance des populations jadis confrontées à de terribles problèmes d'évacuation de leurs malades vers des structures médicales disposant de plateaux techniques supérieurs à celui de leur poste de santé. C'est le deuxième véhicule de ce genre que l'homme a acheté et offert. Le premier était destiné aux populations du quartier Mboussobé. Un troisième sera livré pendant le mois de ramadan, confiera notamment Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma à la presse.



Tête de liste départementale de la coalition Benno Bokk Yakaar lors des dernières élections législatives, Cheikh Abdou Bali ne se fera pas prier pour reconnaître qu'il y a du chemin à faire pour bénéficier du suffrage des populations de Touba. Ce chemin se résume, dit-il, à trouver solutions aux innombrables problèmes qui hantent le sommeil de celles-ci. '' Il y a énormément de problèmes liés à l'assainissement. Je suis déjà venu ici. C'était durant l'hivernage. Mais pratiquement, toutes les rues étaient inondées. L'édification de routes va de pair avec l'assainissement. Il faudrait, désormais, que l'on commence à réfléchir pour résoudre ce problème. ''



Ainsi se dira-t-il certain d'une chose : ''Si le Chef de l'État veut gagner la ville de Touba, cela passe par l'édification d'infrastructures de quartier. Parce que l'électorat se trouve ici. Je le lui ai dit et je l'ai également dit à maintes reprises durant la campagne. Gagner Touba passera par la satisfaction des doléances des populations qui sont dans les quartiers périphériques. Il n'y a pas une autre voie. ''



Toutefois, il réitérera son engagement à travailler pour octroyer au Président Macky Sall un deuxième mandat dès le premier tour de la prochaine Présidentielle. '' Absolument, je suis engagé! ''



Plusieurs personnalités ont répondu présentes à la cérémonie solennelle de remise de l'ambulance médicalisée. C'est le cas notamment du député Abdou Lahad Seck Sadaga, de la délégation de Moustapha Cissé Lô, de la responsable Apériste Mame Say Mbacké, de Baye Lahad Say, des chefs religieux Serigne Abô Mourtalla Fallou, Serigne Mara Mbacké, Serigne Modou Mbacké Sy, Serigne Khalil Mbacké fils de Serigne Modou Kara. Il y a aussi la présence du chef de quartier Serigne Saliou Dieng et celle non moins importante du Sénégal docteur Dieng, représentant le district sanitaire de Touba.