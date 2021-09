CFP en Aviculture de Diamniadio : Un bijou construit et équipé par l’ONFP dans le cadre du projet FPEC.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique nationale de formation professionnelle et technique, le Sénégal a obtenu un financement de la Banque Mondiale et de l’Agence Française de Développement pour élaborer un programme d’appui à la formation professionnelle et technique.



À cet effet, le ministère de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’Insertion a lancé le Projet Formation Professionnelle pour l'Emploi et la Compétitivité au Sénégal (FPEC) qui vise à améliorer l’employabilité à long terme des jeunes dans les secteurs porteurs de l’aviculture, de l’horticulture et du tourisme a été financé à hauteur de 76,5 millions de dollars US par la Banque Mondiale, l'Agence Française de Développement et l’État du Sénégal.



L’Office national de Formation professionnelle (ONFP) chargé par le ministère de tutelle de la maîtrise d’ouvrage déléguée de la construction et de l’équipement des centres de formation professionnelles (CFP) a réalisé le Centre de formation professionnelle (CFP) en horticulture à Thieppe/Louga, le CFP en tourisme et celui en aviculture à Diamniadio.



À cela s’ajoute la réhabilitation des lycées techniques de Maurice la Delafosse de Dakar, d’André Peytavin de Saint-Louis et Mamba Guirassy de Kédougou. Unique en Afrique avec une capacité d’accueil de 300 apprenants, le centre de formation professionnelle de référence en aviculture est doté d’infrastructures et d’équipements ultra modernes d’apprentissage en aviculture.



Les activités de formation aboutissent aux spécialités suivantes : Élevage de poulets de chair, élevage de pondeuses, technique de production d’aliments, technique d’abattage, etc... L’Office national de Formation professionnelle en sa qualité de maître d’ouvrage délégué (MOD) a utilisé la méthode des travaux à haute intensité de main d’œuvre (THIMO) avec le recrutement et la formation de jeunes des villages environnants. Ce qui a donné un cachet social et participatif à ce projet de construction exécuté dans une démarche inclusive à travers notamment un cadre de gestion environnemental et social.



La visite, ce 07 Septembre 2021 du CFP en aviculture de Diamnadio par le Ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion marque « le début de l’ère des CFP de dernière génération qui vont contribuer sensiblement à la qualité de l’offre de formation professionnelle au Sénégal », a indiqué le Dr Souleymane Soumaré, Directeur Général de l’ONFP.