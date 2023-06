CFEE : "Cette année-ci, nous avons revu à la hausse nos ambitions et nous nous projetons vers les 80%", (Souleymane Diop, IEF Kaolack Commune).

Une délégation de l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de la commune de Kaolack a effectué une visite au niveau des différents centres d'examen que compte ladite localité.

Selon l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Souleymane Diop, "le constat est satisfaisant... Nous avons trouvé sur place les candidats et avons noté un taux très satisfaisant de présence. Pour le moment, l’administration des épreuves se déroule dans de très bonnes conditions. Nous avons au niveau de l'IEF de Kaolack commune 5.424 candidats dont 3.177 filles et 2.247 garçons répartis dans 38 centres", a-t-il informé.

Revenant sur les projections, l'IEF de kaolack d'informer : " L'année passée, nous étions classés premier de l'académie avec un taux de 74, 43%. Cette année-ci, nous avons revu en hausse nos ambitions et nous projetons d'aller vers les 80%. Toutefois, ce n'est pas le classement qui compte mais l'essentiel est d'améliorer le score".

Interrogé sur la participation des candidats vivants avec un handicap, M. Diop d'informer : "Nous faisons partie des académies qui expérimentent la prise en charge de cette catégorie. Cette année, on a 5 candidats... Donc, il y a un dispositif particulier pour eux pendant l’année scolaire et pendant l’examen et ce qu’il faut dire c’est qu'ils composent au même titre que les autres candidats, ils ont les mêmes chances. La différence est qu’ils écrivent en braille. Il y a un dispositif qui est mis en place pour le décryptage et la correction... Aucune faveur ne leur est accordée. S’ils réussissent, ils réussissent grâce à leur mérite", a-t-il conclu.