CE SAVON DU KAZU RAJAB - Politiciens, Syndicalistes, Gouvernement et journalistes invités à revoir leurs copies parfois sales

Pour cette édition 2018 du Magal du Kazu Rajab, politiciens, Syndicalistes de l'enseignement, Gouvernement et journalistes ont été amenés à prendre des cours à l'école de la juste mesure, de la franchise, de l'équité, de l'intérêt général au détriment de l'intérêt personnel, de la vérité et du dépassement... Dans le rôle de Professeur titulaire de Chaire, Serigne Abô Mbacké Ibn Serigne Fallou dont les propos sont rapportés par Serigne El Hadj Ndiaye Cheikh Ndindy.





Aux politiciens, le chef religieux tiendra à peu près ce discours : "Vous êtes au pouvoir, il semble que votre unique ambition est d'y demeurer. Vous qui l'aviez perdu, n'aspirez qu'à revenir à la tête de ce pays. Mais sachez que le pouvoir est du domaine divin et que c'est Seul Dieu qui l'octroie à qui Il veut. Par conséquent, ne manquez jamais de dire la vérité parce qu'un pouvoir qui s'obtient autrement ne servira à rien. Tâchez aussi de vous abstenir des écarts de langage. La paix est un trésor et la cultiver un devoir. ''





Aux enseignants et au gouvernement engagés dans un bras de fer inédit matérialisé par une grève cyclique qui secoue l'école, il dira sensiblement ceci : '' Ayez une pensée envers ces milliers d'enfants qui font les frais de vos querelles. Ils sont innocents et ils sont les seuls à faire les frais des grèves. Discutez et retrouvez-vous. Mettez de côté les intérêts particuliers au profit de l'intérêt général. La juste mesure est un crédo qu'il ne faut jamais laisser de côté. ''



À la presse, les remerciements précéderont les remontrances. '' Vous jouez un rôle prépondérant dans la marche de ce pays. Seulement, vous pouvez en un clic mettre ce pays dans la tourmente. Merci de ne diffuser que les informations capables de faire évoluer le Sénégal dans le bon chemin. Dieu vous jugera, car Il jugera tout le monde! ''



Prenant la parole, Serigne Ahmadou Rafa'i demandera au Gouvernement de porter davantage assistance aux populations démunies du pays. Serigne Fallou n'avaient de proches que parmi elles... ''