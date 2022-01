CD de Rufisque / Locales 2022 : SangalKam, Bambilor, Tivaouane Peulh déroulent le tapis rouge à Souleymane Ndoye.

C'est une véritable démonstration de force pour le candidat sortant à la tête du Conseil départemental de Rufisque, ce mardi 11 janvier 2022. En effet c'est à l'occasion d'une longue caravane que Souleymane Ndoye a étalé toute sa puissance en terme de mobilisation. Pour cette bataille à sa propre succession au Conseil départemental, Jules Ndoye a mobilisé à cette occasion le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakar à la mairie de Sangalkam, par ailleurs ministre des collectivités territoriales et l'aménagement des territoires, Oumar Guèye, et aussi une grande vague des candidats et maires sortants des commune de Tivaouane Peulh, Bambilor etc...



C'est aux environs de 11h 30 minutes que la délégation conduite par la tête de liste départementale de Benno a fait cap sur Sangalkam, chez Oumar Guèye, pour le compte de cette 4ème journée de la campagne électorale des élections locales et départementales. La surprise, ou l'image marquante de cette journée de caravane est survenue à Bambilor, quand le maire de la commune, Ngagne Diop a rejoint la voiture de Oumar Guèye pour ensuite sympathiser avec les militants de Bambilor. Après que ces deux personnalités politiques de la même coalition se soient rudement frottées à la suite du récent découpage administratif, cette visite du président Souleymane Ndoye est perçue tout de même comme une source de réconciliation entre ces deux hommes du même bord politique.

Après ce retournement de situation inattendu, Souleymane Ndoye est accueilli à grande pompe à Tivaouane Peulh par le maire sortant et candidat Papis Diop et ses militants. Ce dernier, très honoré par cette visite du président Souleymane Ndoye dans sa commune, exhorte ses sympathisants à voter massivement la liste départementale de la coalition Benno Bokk Yakaar. C’est aussi le même message que les différents responsables de la coalition de Kounoune et Darou Thioub ont tenu à faire passer.



Tout compte fait, le coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yakaar pour le Conseil départemental a entièrement réussi le pari de la mobilisation. Face à ses deux protagonistes de la coalition Taxawu Sénégal et celle de Yewi Askan Wi, Souleymane Ndoye a sans doute de quoi faire peur à ses adversaires lors de ces élections locales...