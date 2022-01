CBAO : Les Travailleurs s'insurgent contre le comportement de leur direction générale et demandent l'intervention de l'État.

Les travailleurs de la CBAO n’en peuvent plus et tiennent à le faire savoir : bas salaires, accords non respectés, aucune considération et surexploitation dans le cadre du travail. Autant de raisons qui les ont poussé à tirer la sonnette d'alarme lors d’une réunion tenue ce jour pour dénoncer le comportement de leur Direction générale.



Les travailleurs ont toutefois fait savoir que leur objectif est d'accompagner la population et non de les prendre en otage. Dans la même foulée, les syndicalistes ont défini un plan d’action : port du brassard rouge et rassemblement le Samedi 15 janvier 2022 à la place de l'Obélisque.